Пентагон опроверг информацию об обстреле американских сил в Сирии

Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг информацию о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу.

"Сообщения о том, что силы США в Сирии сегодня подверглись ракетной атаке, не соответствуют действительности", - написал он в Twitter.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор подверглась в воскресенье ракетному обстрелу.

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Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, по лагерю выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда.

О жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.

28 июня также сообщалось о ракетной атаке по базе.