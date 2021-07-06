Египетский суд снял арест с контейнеровоза Ever Given

Cуд египетского города Исмаилия по экономическим и хозяйственным вопросам официально снял во вторник арест с контейнеровоза Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал. Об этом сообщил египетский информационный портал Youm7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, "председатель суда советник Омар аль-Кади официально одобрил поданный управлением канала запрос на отмену ареста, чтобы 7 июля судно могло покинуть водную артерию Египта и завершить свой маршрут следования в Нидерланды".