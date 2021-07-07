Марокко внесло РФ в список стран с более строгим контролем пассажиров из-за коронавируса

Обновленный список государств, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда на территорию Марокко, вступил в силу во вторник вечером. Соответствующее решение приводится в коммюнике межминистерского комитета королевства по мониторингу пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В группе "А", в которую включены страны, где фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, изменений не произошло. Но в группу "Б", где продолжается распространение пандемии или наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, добавлены три страны - Египет, Россия и Тунис.

Прибывающим из стран группы "А" - как марокканцам, так и иностранцам - потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа (вместо прежних 48 часов) до въезда на территорию Марокко.

Пассажиры из стран группы "Б" должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда на территорию Марокко. При этом владелец сертификата, подтверждающего, что он вакцинирован одним из препаратов, одобренных в Марокко, освобождается от карантина. Невакцинированные или не полностью вакцинированные лица из стран группы "Б" должны по прибытии в Марокко соблюдать 10-дневный контролируемый карантин за свой счет в местах, ранее определенных властями королевства Марокко, а также пройти ПЦР-тест на 9-й день после приезда.