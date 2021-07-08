Взрыв прогремел на торговом судне в порту Дубая

Взрыв прогремел в среду вечером на торговом судне, пришвартованном в гавани порта Джабаль-Али в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После взрыва на судне вспыхнул пожар. Туда направляются пожарные расчеты и машины скорой помощи. По некоторым данным, речь может идти о нефтяном танкере.