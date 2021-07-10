Саудовская Аравия одобрила применение вакцины Moderna против коронавируса
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии одобрило применение в стране вакцины против нового коронавируса производства американской фирмы Moderna. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После получения всей необходимой документации и подтверждения надежности вакцины от компании Moderna ее препарат может импортироваться в страну и использоваться здесь различными медицинскими учреждениями", - указано в сообщении.
Между тем в управлении подчеркнули, что "каждая поступающая в Саудовскую Аравию партия вакцины будет проходить проверку, чтобы гарантировать ее качество".
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