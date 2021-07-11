Aмериканские военные попали под обстрел на востоке Сирии
Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Cогласно первоначальной оценке, пострадавших нет, какой-либо ущерб нанесен не был.
Инцидент произошел в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Огонь велся непрямой наводкой.
В то же время сообщается, что в той же провинции Дейр-эз-Зор на газоперерабатывающем заводе "Коноко" расположенном рядом с военной базой США прогремел взрыв.
На данный момент не известно, что стало причиной взрыва. Информация о пострадавших не приводится.
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