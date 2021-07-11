Турция и ряд других стран окажут помощь Тунису в борьбе с COVID-19

Ряд стран, в том числе Турция, мобилизовали усилия для оказания помощи Тунису, где усилились темпы распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в администрации президента Туниса, на военном аэродроме «Аль-Увейна» в столице страны Тунисе приземлились два военно-транспортных самолета из Египта с медицинским оборудованием, медикаментами, аппаратами для интенсивной терапии и кислородными концентраторами.

Накануне в посольстве Катара в Тунисе сообщили о доставке в африканскую страну полностью оборудованного полевого госпиталя на 200 койко-мест, а также 100 аппаратов ИВЛ.