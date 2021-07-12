Саудовская Аравия и Оман создали совместный координационный совет

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подписали меморандум о взаимопонимании по учреждению совместного координационного совета. Это произошло в воскресенье в рамках саммита двух стран в новом городе постнефтяной эпохи Неом на северо-западе королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Саудовское агентство печати, главной целью двустороннего совета станет укрепление политических и экономических отношений между Саудовской Аравией и Оманом, а также координация Эр-Рияда и Маската по международной повестке.

Среди проектов, которые делегации обеих стран обсуждали в Неоме, было строительство современной автотрассы между двумя государствами. Как отмечал ранее глава МИД султаната Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, дорога протяженностью 740 км (160 км на оманской территории и 580 км - на саудовской) значительно упростит передвижение автотранспорта между двумя соседними странами.

Министры королевства и султаната подписали ряд документов об углублении сотрудничества в различных сферах. Как подчеркивает САП, на встрече с Хайсамом бен Тареком Аль Саидом присутствовал также и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. После церемонии подписания документов король Саудовской Аравии вручил султану высшую награду страны - орден короля Абдель Азиза. В свою очередь лидер Омана вручил Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду главную государственную награду султаната - орден Аль Саида.

Это первый зарубежный визит султана с момента начала пандемии нового коронавируса и первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Хайсам бен Тарек Аль Саид возглавил оманское государство в январе 2020 года.