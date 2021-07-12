Марокко внесло Испанию, Португалию, Францию в список стран со строгим контролем пассажиров

Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса пополнил список государств, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда на территорию королевства. Об этом сообщает в воскресенье вечером информационный портал "360", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В группе "А", в которую включены страны, где фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, изменений не произошло. При этом в группу "Б", в которую включены страны, где продолжается распространение коронавируса или наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, "с вечера 13 июля добавляются три страны повышенного риска - Испания, Португалия и Франция". По данным "360", решение властей Марокко вызвано распространением штамма "дельта" и ростом случаев заражения коронавирусом в Европе.