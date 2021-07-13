Контейнеровоз Ever Given покинул территориальные воды Египта после техосмотра

Контейнеровоз Ever Given, ставший причиной блокировки в марте русла Суэцкого канала, покинул во вторник территориальные воды Египта после проведенного технического осмотра и замены части членов экипажа. Об этом сообщил ТАСС источник в управлении водной артерии, передает Trend.

7 июля Ever Given после снятия наложенного на него египетскими властями ареста вышел в Средиземное море из района Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала, чтобы затем завершить начатый еще в марте маршрут в Роттердам. В этот же день руководство канала и представители компании-владельца контейнеровоза подписали в египетском городе Исмаилия мировое соглашение. Позднее судно встало на якорь у побережья АРЕ напротив Порт-Саида и все это время оставалось на месте.

"Ever Given остановился в районе Порт-Саида для комплексного технического осмотра по просьбе судовладельца, - сказал собеседник агентства. - После завершения проверок судно покинуло египетские территориальные воды, чтобы продолжить свой путь".

"Компания, которой принадлежит контейнеровоз, чтобы продолжить его поход в порт Роттердама, сменила ряд членов экипажа, включая капитана", - добавил источник.