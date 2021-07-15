Саудовская Аравия заверила, что смешивание одобренных вакцин против COVID-19 безопасно

Саудовская Аравия заверила, что смешивание доз вакцин от COVID-19 от разных брендов, которые уже были одобрены в Королевстве, безопасно, передает Trend со ссылкой на WAM.

Саудовское агентство печати (SPA) процитировало официального представителя Министерства здравоохранения (МЗ) д-ра Мохамеда Аль-Абдали, который сказал, что это процедура, санкционированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и во многих странах мира.

Доктор Аль-Абдали написал в Твиттере: «В средствах массовой информации распространяются неправильные интерпретации того, что было выпущено Всемирной организацией здравоохранения о смешивании вакцин. Мы подтверждаем безопасность смешивания вакцин, одобренных в Королевстве, на основе [материалов] международных исследовательских и специализированных научных комитетов, поскольку эта процедура санкционирована ВОЗ и рядом стран мира».