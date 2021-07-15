ОПЕК в июне выполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 120%

Страны ОПЕК в июне нарастили добычу нефти на 586 тыс. баррелей в сутки - до 26,034 млн баррелей в сутки, следует из июльского отчета ОПЕК, поступившего в ТАСС, передает Trend.

При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в мае выполнены на 120% от плана против 125% месяцем ранее.

Так, согласно отчету, в июне добыча нефти Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, составила 8,906 млн баррелей в сутки (рост на 425 тыс. баррелей в сутки к маю). Страны ОПЕК+ договорились с мая наращивать добычу, в том числе Саудовская Аравия будет в течение мая - июля возвращать на рынок сокращенный еще в феврале миллион баррелей.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В июне добыча участников сделки составила 21,872 млн баррелей в сутки против положенной по условиям 22,673 млн баррелей в сутки. Всего в июне "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 4,811 млн баррелей в сутки к базовому уровню в соглашении вместо положенных 4,01 млн баррелей в сутки. Таким образом, условия сделки были выполнены на 120%.