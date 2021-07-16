Скульптор из Саудовской Аравии высек текст Корана на 30 мраморных плитах

Саудовский скульптор Хусбан бен Ахмад аль-Анизи высек текст священной для мусульман книги Коран на 30 мраморных плитах. B общей сложности подданный королевства трудился над работой в течение восьми лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для создания текста Корана аль-Анизи использовал зеленые мраморные плиты, на которых вырезал все 114 сур священной книги в так называемом оттоманском каллиграфическом стиле - особом виде письма арабской вязью, широко применявшемся в Османской империи, в частности в официальных документах.

"Все эти годы я участвовал в нашем королевстве в различных фестивалях, связанных с ремесленными профессиями. Наше правительство уделяет большое внимание традиционному искусству, главным образом через специальную государственную комиссию по наследию. В ближайшее время я планирую создать в Табуке молодежный центр искусства, в котором хочу обучать новые поколения саудовских скульпторов", - поделился ремесленник. Помимо этого, аль-Анизи выразил надежду, что в скором времени его работу по достоинству оценит и специальная комиссия из Книги рекордов Гиннесса, куда он уже подал заявку.

Табук исторически славился местными мастерами традиционных ремесел, а также скульпторами и живописцами. Как показывают археологические раскопки, еще до нашей эры жители региона в большом количестве изготавливали себе плуги, лодки и даже дома, вырезая их из дерева или из камня.