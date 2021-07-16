Абу-Даби с 19 июля введет комендантский час и ограничения на въезд в эмират

Власти Абу-Даби приняли решение ввести с 19 июля комендантский час и ограничения по посещению эмирата в качестве меры защиты от распространения новых штаммов коронавируса. Об этом в четверг сообщило эмиратское информационное агентство WAM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби обновил процедуры для приезжающих в эмират. Получившие отрицательный результат ПЦР-теста лица смогут въехать в страну в течение 48 часов или в течение 24 часов, если они проходили экспресс-тест, применяющийся в ОАЭ. При этом прошедшие ПЦР-тест повторно сдают его через четыре дня, прошедшие экспресс-тест на третий день должны будут сдать ПЦР-тест.

Кроме того, вводится комендантский час с полуночи до 05:00 в целях принятия ежедневных мер по санитарной обработке улиц и объектов общественного пользования. В эти часы будет полностью отменено движение личного и общественного автотранспорта, а также запрещено передвижение населения.

28 июня власти Абу-Даби объявили, что с 20 августа все общественные зоны, включая торговые центры, рестораны, кафе, зоны отдыха, развлекательные центры, музеи, тематические парки и спортивные залы, будут доступны только привитым людям. Мера затрагивает также курортные зоны, детские сады, школы и вузы. Решение не распространяется на тех, кто имеет официальные документы об отводе по медицинским показаниям, и детей младше 15 лет.

По данным Минздрава ОАЭ, на данный момент 85% граждан и резидентов страны получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Среди тех, кто заразился и подключен к аппаратам ИВЛ в реанимациях больниц, 92% - непривитые больные, 8% - привитые. В стране доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также российский препарат "Спутник V".