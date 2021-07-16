Саудовская Аравия и Италия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Саудовская Аравия рассматривает возможность подать вместе с Италией заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает портал The Athletic, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее о возможном выдвижении заявок на совместное проведение турнира сообщили Испания с Португалией, Англия с Ирландией, Аргентина с Уругваем и Парагваем, а также Румыния с Грецией, Болгарией и Сербией.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.