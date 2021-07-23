США обсуждают с Ираком вопрос присутствия американских сил в этой стране

Соединенные Штаты продолжают консультации с Ираком по теме присутствия американского контингента в этой стране, больше информации появится после визита иракского премьер-министра Мустафы аль-Казыми 26 июля в Вашингтон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Премьер-министр Ирака заявил на прошлой неделе, что даже если понадобится сокращение американских войск в их боевой роли, иракское правительство запросит продолжения поддержки США и коалиции по тренировке, логистике иракских сил, обмену развединформацией и другим сферам сотрудничества по безопасности", - сказала она.