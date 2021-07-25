В Ираке задержали подозреваемых в подготовке и совершении теракта в Багдаде

Подозреваемые в подготовке и совершении произошедшего 19 июля теракта в Багдаде, в котором погибли 30 человек, задержаны иракскими правоохранительными органами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

"В настоящий момент преступники доставлены для разбирательства в следственные органы. В ближайшее время будет объявлено о мере пресечения по отношению к ним", - добавил пресс-секретарь правительства арабской республики Хасан Назим.

Напомним, что 19-го июля на оживленном рынке иракской столицы прогремел взрыв. Теракт привел к гибели 30 граждан и ранению более 50 человек.