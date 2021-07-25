В Ираке задержали подозреваемых в подготовке и совершении теракта в Багдаде
Подозреваемые в подготовке и совершении произошедшего 19 июля теракта в Багдаде, в котором погибли 30 человек, задержаны иракскими правоохранительными органами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.
"В настоящий момент преступники доставлены для разбирательства в следственные органы. В ближайшее время будет объявлено о мере пресечения по отношению к ним", - добавил пресс-секретарь правительства арабской республики Хасан Назим.
Напомним, что 19-го июля на оживленном рынке иракской столицы прогремел взрыв. Теракт привел к гибели 30 граждан и ранению более 50 человек.
Фуад Мамедов избран иностранным членом РАЕН: впервые создана инновационная методология с "нечеткой логикой" Лютфи Заде
Лента новостей
Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)
Иван Тихонов продемонстрировал упражнение на кольцах в рамках квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский спортсмен продемонстрировал выступление на гимнастическом коне в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов продемонстрировал еще два упражнения в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов в отношении карабахского конфликта - канадский эксперт
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО)
Узбекистан, НАТО обсудили подписание меморандума о взаимопонимании в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций
США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend