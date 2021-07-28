Саудовские власти ограничат выезд подданных из королевства за посещение некоторых стран

Власти Саудовской Аравии запретят подданным выезд из страны на три года в случае нарушения ими запрета на посещение отдельных государств, введенного по эпидемиологическим соображениям. Об этом сообщило во вторник МВД королевства на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все те, кто будет уличен в посещении стран, поездки в которые запрещены, по возвращении ответят перед законом и подвергнутся суровым санкциям, им будет запрещено выезжать за пределы королевства в течение трех лет", - говорится в сообщении министерства.

В свете продолжающейся пандемии COVID-19 и распространения штаммов коронавируса саудовские власти напомнили о действующем запрете на посещение некоторых стран, в том числе транзитом через другие государства. К таким странам относятся ОАЭ, Ливия, Сирия, Ливан, Йемен, Иран, Турция, Армения, Эфиопия, Сомали, ДРК, Афганистан, Венесуэла, Белоруссия, Индия и Вьетнам. Исключения сделаны для дипломатов и членов их семей, представителей иностранных делегаций, экипажей воздушных судов, а также задействованных в поставках медикаментов лиц.

Кроме того, саудовские власти с 9 августа разрешат выезд за пределы королевства только тем подданным, кто получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Исключение составят лица в возрасте до 12 лет при условии, что они предоставят утвержденный центральным банком королевства страховой полис, покрывающий риски, связанные с вызванными COVID-19 заболеваниями, за пределами страны, а также те, кто уже переболел ковидом не более шести месяцев назад либо переболел им и получил одну дозу вакцины. При этом гражданам иностранных государств, имеющим туристические визы, запрещен въезд в королевство на время пандемии коронавируса.

К настоящему моменту в Саудовской Аравии сделано 25 121 872 прививки от коронавирусной инфекции. Вакцинация в королевстве началась в декабре прошлого года, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные страны, так и резиденты из числа иностранных граждан.

По последним данным саудовского Минздрава, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 520 774 случая COVID-19, 8 189 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве зарегистрировано 11 136 человек, проходящих лечение, из которых 1 419 находятся в критическом состоянии.