Михаил Гусман о президенте Туниса Каисе Саиде в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности президента Туниса Каиса Саида.
Trend представляет вниманию читателей видеозапись передачи.
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