Армия Египта уничтожила 13 боевиков в центральной и северной частях Синая

Вооруженные силы (ВС) Египта провели очередную успешную операцию по ликвидации боевиков действующего преимущественно на севере Синайского полуострова экстремистского подполья. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении армейского командования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы продолжают проводить свои мероприятия по борьбе с терроризмом в центральной и северной частях Синая. Им удалось ликвидировать 13 членов экстремистского подполья", - указано в сообщении. Как уточняется, в результате перестрелки с боевиками погиб один военнослужащий, девять получили ранения.

ВС республики среди прочего удалось изъять различные, в том числе химические, боеприпасы, а также 13 самозарядных винтовок разного калибра и 20 магазинов с патронами, которые экстремисты использовали в своих вылазках. Помимо этого, изъяты армейские бинокли, сотовые телефоны, компьютеры и денежные средства в нескольких валютах.