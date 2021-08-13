Командование ВС Египта объявило о ликвидации группы боевиков одной из запрещенных организаций на Синайском полуострове, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Представитель Генштаба, полковник Гарип Абдельхафиз сообщил, что при 13 уничтоженных боевиках обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

По его словам, в ходе операции «погибли или получили ранения» девять военнослужащих.

Армия Египта периодически организует операции на Синае под предлогом борьбы с «террористами и их пособниками».

Последняя масштабная операция под названием «Синай-2018» была проведена с участием ВВС и ВМС арабской страны.