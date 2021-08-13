Командование ВС Египта объявило о ликвидации группы боевиков одной из запрещенных организаций
Командование ВС Египта объявило о ликвидации группы боевиков одной из запрещенных организаций на Синайском полуострове, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Представитель Генштаба, полковник Гарип Абдельхафиз сообщил, что при 13 уничтоженных боевиках обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
По его словам, в ходе операции «погибли или получили ранения» девять военнослужащих.
Армия Египта периодически организует операции на Синае под предлогом борьбы с «террористами и их пособниками».
Последняя масштабная операция под названием «Синай-2018» была проведена с участием ВВС и ВМС арабской страны.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса
Лента новостей
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса
Александр Дугин на платформе Baku Network: Ось Москва-Баку генерирует стратегическую безопасность на Южном Кавказе (ВИДЕО)
В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив)
Поручения Президента Ильхама Алиева в связи с тушением пожаров в Турции полностью выполнены - замминистра
Танковые подразделения азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям по боевой подготовке (ВИДЕО)
В Азербайджане сборы по добровольному страхованию имущества от огня и других рисков выросли наполовину
PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив