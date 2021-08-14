Глава МИД Катара обсудил с представителем талибов условия перемирия в Афганистане

Вице-премьер и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани встретился в субботу в Дохе с лидером политического крыла движения "Талибан" муллой Абдель Гани Барадаром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила катарская телестанция "Аль-Джазира", глава МИД эмирата обсудил с ним условия прекращения огня в Афганистане.

"Катарский вице-премьер призвал к ослаблению военной эскалации и установлению перемирия", - говорится в коммюнике по итогам встречи. Никаких заявлений со стороны муллы Барадара не последовало.