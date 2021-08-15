Глава Ливана потребовал провести расследование взрыва в Аккаре

Арабские страны 15 августа 2021 12:47 (UTC+04:00)
Глава Ливана потребовал провести расследование взрыва в Аккаре

Президент Ливана Мишель Аун призвал в воскресенье мобилизовать все усилия на оказание помощи пострадавшим в результате взрыва топливного резервуара в Аккаре. В распространенном пресс-службой заявлении глава государства потребовал от правоохранительных органов "провести тщательное расследование этого происшествия, повлекшего за собой гибель 22 человек", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди погибших есть военнослужащие, их число уточняется, несколько человек пропали без вести. По данным Ливанского общества Красного Креста, в больницы было доставлено 79 пострадавших.

"Число жертв могло быть значительно больше, - рассказал ТАСС один из очевидцев. - К счастью, нефтехранилище в Тлейле находилось вдали от жилых домов, на пустыре по соседству со складом щебня и песка". По его словам, люди, которые пострадали и погибли, собрались на этом месте в ночные часы в надежде наполнить канистры мазутом и бензином.

В субботу военнослужащие ливанской армии конфисковали нефтепродукты в ходе проведенного рейда в Аккаре и начали раздавать их населению. Ранее командование ВС республики установило посты на автозаправочных станциях по всей стране и изъяло у их владельцев свыше 150 тыс. литров бензина. Были взяты под контроль также несколько топливных резервуаров, в том числе в Тлейле. Эти меры были приняты в ответ на поступившие от граждан жалобы о том, что владельцы АТС и складов нарочно укрывают нефтепродукты в ожидании повышения цен на горюче-смазочные материалы после отмены 12 августа правительственных субсидий на бензин и мазут.

Источники в правоохранительных органах не исключают, что причиной взрыва мог быть преднамеренный поджог. По другой версии, по складу был открыт огонь, что вызвало воспламенение топлива.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан предоставил в распоряжение больниц города Триполи, куда поступили пострадавшие, все имеющиеся на складах Минздрава медикаменты и перевязочные материалы. Как сообщил телеканал MTV, несколько человек с сильными ожогами доставлены в столичный госпиталь Джейтави, четверо помещены в отделение реанимации.

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