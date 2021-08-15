Глобальный медиа-конгресс, который пройдет в 2022 году в ОАЭ, станет исключительной платформой – вице-премьер ОАЭ

Заместитель премьер-министра и министр по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян отметил, что ОАЭ являются «глобальной и эффективной платформой для всего медиа-сектора благодаря интегрированной цифровой инфраструктуре», передает Trend.

По его мнению, ОАЭ имеют благоприятную правовую и законодательную среду, а также привлекательные стандарты жизни для всех национальностей и деятельности международных компаний в сфере средств массовой информации и культурной индустрии под руководством Президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума и наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мохамеда бен Заида Аль Нахайяна.

Об этом шейх Мансур заявил, объявляя о запуске первого Всемирного конгресса СМИ, который пройдет в Абу-Даби 15–17 ноября 2022 года и будет организован Национальным выставочным центром Абу-Даби (ADNEC) в рамках стратегического партнерства с информационным агентством Эмиратов (WAM).

Вице-премьер подчеркнул, что конгресс станет «исключительной платформой» для медиа-сектора.

Мероприятие будет включать в себя медиа-конференцию и выставку, которые позволят различным медиа-организациям обсудить соглашения о партнерстве и сотрудничестве, направленные на развитие их идей, которые будут служить человечеству и поддерживать сообщества посредством предоставления полезного и достоверного контента.

В мероприятии примут участие представители ряда СМИ и влиятельные лица со всего мира, а также ученые и студенты.

На конгрессе будут обсуждены несколько ключевых тем в области цифровых коммуникаций, искусственного интеллекта, передовых технологий и инноваций в медиа-секторе. На мероприятии пройдут специализированные сессии, посвященные журналистике, радио, телевидению, Интернету и социальным сетям.

Конгресс станет платформой для международных компаний, заинтересованных в работе на медиа-рынках в регионе Персидского залива, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.