Саудовская Аравия успешно эвакуировала всех сотрудников своего посольства в Кабуле
Власти Саудовской Аравии успешно эвакуировали всех сотрудников своего посольства в Кабуле из-за обострившейся внутриполитической ситуации в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице МИД королевства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Королевство эвакуировало членов дипломатической миссии в Афганистане из-за нынешней нестабильной ситуации, которую переживает исламская республика", - подчеркивается в заявлении.
В нем также отмечается, что "все члены дипмиссии в Кабуле были успешно эвакуированы, прибыли на родную землю и находятся в полном порядке и в безопасности".
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