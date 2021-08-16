Саудовская Аравия успешно эвакуировала всех сотрудников своего посольства в Кабуле

Власти Саудовской Аравии успешно эвакуировали всех сотрудников своего посольства в Кабуле из-за обострившейся внутриполитической ситуации в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице МИД королевства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Королевство эвакуировало членов дипломатической миссии в Афганистане из-за нынешней нестабильной ситуации, которую переживает исламская республика", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что "все члены дипмиссии в Кабуле были успешно эвакуированы, прибыли на родную землю и находятся в полном порядке и в безопасности".