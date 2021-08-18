В Ливане могут сформировать правительство в ближайшие 72 часа

Состав кабинета национального спасения может быть объявлен в Ливане в ближайшие 72 часа. Об этом сообщил в среду в Twitter лидер партии "Таухид", бывший депутат парламента Виам Ваххаб.

Ливан остается без правительства с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета технократов во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в порту Бейрута. Экс-премьер Саад Харири 15 июля он сложил с себя полномочия.

26 июля президент Аун назначил депутата из северного ливанского города Триполи Наджиба Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство.

65-летний политик и бизнесмен Наджиб Микати дважды возглавлял правительства Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в 2011-2014 годах в разгар кризиса в соседней Сирии.