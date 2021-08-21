Япония намерена выделить почти $300 млн займом Ираку на развитие местных НПЗ
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе своего визита в Ирак заявил о том, что японское правительство намерено выделить иракским властям займ в размере порядка 32,7 млрд иен (около $297 млн) на развитие местных НПЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, Мотэги обсудил с представителями руководства Ирака, включая президента республики Бархама Салеха, ситуацию в Афганистане и борьбу с распространением нового коронавируса.
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