Кувейт одобрил транзит 5 тыс. человек, эвакуируемых из Афганистана в США

Власти Кувейта одобрили эвакуацию через свою территорию пяти тыс. человек из Афганистана в США. Об этом говорится в сообщении МИД эмирата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На основании распоряжения Его Высочества эмира шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха Государство Кувейт одобрило транзит 5 000 афганцев, которых эвакуируют из Афганистана в США", - указано в сообщении.

В своем решении власти эмирата исходят из стратегического характера американо-кувейтских отношений. "Кувейт придает большое значение обеспечению безопасного коридора для дипломатов и иностранных граждан, эвакуируемых из Афганистана", - резюмировал МИД.