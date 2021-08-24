Моряки в Марокко спасли 438 мигрантов близ побережья

Подразделения Королевского морского флота (КМФ) Марокко, патрулирующие районы вдоль средиземноморского и атлантического побережья страны, в период с 19 по 23 августа спасли 438 нелегальных мигрантов, большинство из которых являются выходцами из стран субсахарской Африки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также среди спасенных людей были трое граждан Бангладеш и один турок, сообщает в понедельник вечером информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на источники в военном ведомстве. Мигранты пытались преодолеть путь на лодках, но столкнулись с трудностями.

"Всем спасенным мигрантам была оказана первая помощь на борту кораблей КМФ, после чего их доставили живыми и невредимыми в ближайшие порты Марокко и передали сотрудникам королевской жандармерии", - отмечает агентство.