ОАЭ с 30 августа начинают выдачу туристических виз при условии вакцинации

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о возобновлении с 30 августа выдачи туристических виз гражданам всех без исключения государств, привитым от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами. Об этом сообщило государственное информационное агентство VAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, это решение, о котором объявили Федеральное управление по вопросам идентификации и гражданства и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям, распространяется на страны, въезд из которых ранее был запрещен, с обязательной сдачей ПЦР-теста в аэропорту. В отношении невакцинированных групп людей остаются в силе ранее введенные правила.

Сертификаты о вакцинации можно зарегистрировать через платформу Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства и в приложении Al Hosn для "получения преимуществ для вакцинированных граждан". "Это соответствует стратегии государства по созданию баланса между общественным здравоохранением и различными жизненно важными секторами и поддержке национальных усилий по достижению устойчивого восстановления и возрождения экономического сектора", - говорится в решении управлений.

Ранее перед полетом в ОАЭ нужно было предоставить отрицательный ПЦР-тест в аэропорту, а по прилете - сдать еще один тест. Эти условия распространяются и на Россию. Граждане ОАЭ были освобождены от прохождения теста в аэропорту вылета.

В субботу ОАЭ сообщили о 998 новых случаях заражения коронавирусом, 1 559 новых случаях выздоровления и одном летальном исходе. Таким образом, в стране с начала пандемии было выявлено 715 394 случая заболевания, 700 тыс. человек выздоровели, 2 036 умерли.

В ОАЭ доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и американской компании Pfizer, разработанной совместно с ее германским партнером BioNTech, а также российский препарат "Спутник V", до сих пор не получивший одобрение ВОЗ. В начале августа Минздрав страны одобрил вакцинацию препаратом Sinopharm несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет. При этом было отмечено, что они будут получать вакцину только в экстренных случаях.