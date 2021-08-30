Франция сохранит свой контингент в Ираке, даже если США уйдут из страны - Макрон

Франция сохранит свой воинский контингент в Ираке, даже если США полностью уйдут из этой республики. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы останемся там до тех пор, пока там будут террористы, - отметил французский лидер в интервью телеканалу TF1. - Мы не зависим от присутствия американских войск".