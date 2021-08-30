Саудовские ПВО перехватили три беспилотника, запущенные по королевству хуситами

Расчетами ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в ночь на понедельник три заминированных беспилотника, запущенных мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в сторону королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, все начиненные взрывчаткой дроны были нацелены на саудовский населенный пункт Хамис-Мушаит, расположенный в сотне км от границы Йемена. О возможном ущербе или пострадавших на земле информации не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Между тем временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны. Так в воскресенье в результате ракетной атаки по база ВВС "Аль-Анад" в южной йеменской провинции Лахдж погибли 40 солдат и порядка 60 получили ранения.