Эр-Рияд в конце октября проведет экологический саммит по озеленению Ближнего Востока

Саудовская Аравия созывает в конце октября в Эр-Рияде экологический саммит по озеленению Ближнего Востока. Международная встреча на высшем уровне для продвижения инициативы "Зеленый Ближний Восток" пройдет в столице Саудовской Аравии с 23 по 25 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Саудовское агентство печати.

По данным агентства, на встречу соберутся главы государств, общественные деятели, ученые, бизнесмены, специалисты в области защиты окружающей среды, представители гражданского общества.

В конце марта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями - "Зеленая Саудовская Аравия" по озеленению королевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий, и "Зеленый Ближний Восток", которая предусматривает высадку 40 млрд деревьев по всему региону. Реализация проектов, по оценке экспертов, позволит более чем на 10% сократить выбросы углерода в атмосферу.

Инициативы королевства являются частью стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии - диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.