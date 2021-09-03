Спецпосланник Катара прибыл в Кабул для обсуждения с талибами переходного процесса
Специальный посланник Катара по афганскому урегулированию Мутлак ибн Маджид аль-Кахтани прибыл в пятницу в столицу Афганистана. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам аль-Кахтани, которые приводит канал, в Кабуле он намерен обсудить с представителями движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, "политические вопросы, включая вопрос мирной передачи власти".
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