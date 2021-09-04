Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку ВВС Израиля

Арабские страны 4 сентября 2021 00:28 (UTC+04:00)
Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку ВВС Израиля

Истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

По словам контр-адмирала, "дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета".

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