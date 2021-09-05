В результате еще одной атаки боевиков ИГ на севере Ирака погибли трое военных

Трое военнослужащих армии Ирака погибли в воскресенье в результате второго менее чем за сутки нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" на севере страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает новостной портал Shafaq news.

По его информации, инцидент произошел вблизи города Махмур к юго-востоку от Мосула. Солдаты 14-й пехотной дивизии минувшей ночью обнаружили вооруженную группу и вступили с ней в перестрелку. Боевики, застрелив трех военнослужащих и понеся потери, отступили в сторону расположенного в этом районе горного массива. Командование ВС в настоящее время готовит спецоперацию по нейтрализации банды.

В субботу незадолго до полуночи экстремисты из ИГ напали в одной из деревень района Эр-Рашад в провинции Киркук на блокпост Федеральной полиции Ирака. В результате длившегося несколько часов боя погибли 12 полицейских, в том числе офицер.