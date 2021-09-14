ОАЭ включили 38 человек и 15 организаций в свой террористический список

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) включили 38 физических и 15 юридических лиц в террористический список страны. Об этом сообщило в понедельник эмиратское информационное агентство WAM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет министров ОАЭ издал Постановление № 83 от 2021 года, согласно которому 38 физических и 15 юридических лиц были включены в утвержденный список лиц и организаций, поддерживающих терроризм (Local Terrorist List), - отмечается в сообщении агентства. - ОАЭ привержены выявлению и ликвидации сетей, финансирующих терроризм и связанную с ним деятельность".

В частности, в него попали граждане Афганистана, Ирака, Ирана, Ливана, Йемена, Иордании, Индии, Саудовской Аравии, Сирии, Нигерии, Великобритании и самих Эмиратов.

В постановлении содержится требование ко всем надзорным органам страны выявлять любых физических или юридических лиц, "аффилированных или связанных какой-либо финансовой, коммерческой или технической деятельностью" с терроризмом, и принимать необходимые меры в соответствии с действующим законодательством "менее чем за 24 часа".