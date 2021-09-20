Ливия возобновляет с 30 сентября авиасообщение с Египтом

Авиасообщение между Каиром и несколькоми ливийскими городами будет возобновлено 30 сентября. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС официальный представитель Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хаммуда.

"Во время недавнего визита премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Каир был подписан ряд соглашений с египетской стороной, - сказал он. - В соответствии с этими соглашениями управления гражданской авиации Египта и Ливии достигли договоренности о принятии необходимых мер для возобновления рейсов между аэропортами Митига (Триполи), Мисурата и Бенина (Бенгази) и международным аэропортом Каира, начиная с 30 сентября".

В четверг в Каире прошло заседание совместной комиссии по сотрудничеству двух стран под руководством премьер-министров Мустафы Мадбули и Дбейбы. В ходе переговоров стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в том числе в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, безопасности и гражданской авиации.