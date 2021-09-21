Саудовские силы ПВО уничтожили второй запущенный йеменскими мятежниками беспилотник

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили второй за минувшие сутки заминированный беспилотник, запущенный в направлении королевства мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что целью хуситов был населенный пункт Хамис-Мушаит, расположенный в юго-западной части королевства. О возможных материальных потерях или жертвах не сообщается.

Ранее телеканал информировал со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции об уничтожении беспилотника, также запущенного в направлении Хамис-Мушаита. В заявлении подчеркивалось, что "все попытки хуситов [напасть на Саудовскую Аравию с использованием] заминированных беспилотников были отражены".