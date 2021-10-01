Посольство Бахрейна в Израиле откроют до конца 2021 года

Церемония открытия посольства Бахрейна в Израиле состоится до конца 2021 года. О достижении такой договоренности с бахрейнским коллегой сообщил в четверг в Twitter глава израильского МИД Яир Лапид после инаугурации дипломатического представительства еврейского государства в Манаме.

"Сегодня мы перерезали ленточку и официально открыли посольство Израиля в Бахрейне в присутствии министра иностранных дел Бахрейна. Мы договорились о том, что до конца года будет открыто бахрейнское посольство в Израиле", - написал Лапид, который в четверг находится с первым в истории официальным визитом в Манаме.