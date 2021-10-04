В ОПЕК+ считают, что дефицит газа может спровоцировать спрос на нефтепродукты в энергетике

Рекордные цены на газ могут подтолкнуть использование нефтепродуктов как альтернативный вид топлива в энергогенерации, если зима 2021-2022 годов выдастся холодной. Такой прогноз содержится в докладе техкомитета ОПЕК+, подготовленного к заседанию министерского мониторингового комитета, который состоится 4 октября. С копией документа ознакомился ТАСС, передает Trend.

"Подчеркиваем, что дефицит газа на рынке может еще больше спровоцировать спрос на заменители топлива, включая нефтепродукты, в тепло- и электрогенерации, если ближайшая зима будет холоднее, чем обычно", - говорится в документе.

Европа в этом году столкнулась с дефицитом газа в хранилищах, что спровоцировало рост цен на газ до новых рекордов. Так, 4 октября ноябрьский фьючерс впервые в истории подорожал до $1200 за тыс. куб. м.