Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал восстановить добычу нефти на 400 тыс. б/с в ноябре
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник рекомендовали странам альянса ОПЕК+ продолжить план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в ноябре. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС один из делегатов.
"Никаких изменений - на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре", - сказал он, отвечая на вопрос о сути рекомендации.
Заседание комитета началось около 15:20 по московскому времени и длилось недолго. Министры рассматривали уже имеющийся план по увеличению добычи - на 400 тыс. б/с в месяц.
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