Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал восстановить добычу нефти на 400 тыс. б/с в ноябре

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник рекомендовали странам альянса ОПЕК+ продолжить план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в ноябре. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС один из делегатов.

"Никаких изменений - на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре", - сказал он, отвечая на вопрос о сути рекомендации.

Заседание комитета началось около 15:20 по московскому времени и длилось недолго. Министры рассматривали уже имеющийся план по увеличению добычи - на 400 тыс. б/с в месяц.