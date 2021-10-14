Генсек ОПЕК заявил, что новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке

Ситуация на нефтяном рынке находится под влиянием новых штаммов коронавируса, государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах "Российское энергетической недели", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны отметить внешние факторы, которые влияют на эволюцию нефтяного рынка. Это связано с реакцией государств на новые штаммы коронавируса, - сказал он. - Дисбаланс рынка [нефти] в настоящий момент требует действий со стороны государств и таких международных организаций, как ООН, ускорить темпы вакцинации".