Генсек ОПЕК заявил, что новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке
Ситуация на нефтяном рынке находится под влиянием новых штаммов коронавируса, государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.
Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах "Российское энергетической недели", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы должны отметить внешние факторы, которые влияют на эволюцию нефтяного рынка. Это связано с реакцией государств на новые штаммы коронавируса, - сказал он. - Дисбаланс рынка [нефти] в настоящий момент требует действий со стороны государств и таких международных организаций, как ООН, ускорить темпы вакцинации".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО)
Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр
Азербайджан распространил документ по итогам встречи на высшем уровне, посвященной 60-летию Движения неприсоединения
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу France 24 от 14 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Информация о возвращении задержанных иранских водителей в свою страну не соответствует действительности - ГТК Азербайджана
После тебя… Гюлюстан Алиева - посвящение супруги шехида памяти Юсифа Нагиева и всех героев Карабахской войны (ВИДЕО)
ЕБРР выделит кредит узбекскому Ecoclimat Group - единственному в Центральной Азии производителю стекловолокна