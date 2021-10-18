В госучреждения Египта смогут войти только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом

В Египте с 15 ноября будут требовать от непривитых госслужащих отрицательный ПЦР-тест для прохода на рабочее место. Соответствующее решение принял в воскресенье комитет по коронавирусу при правительстве страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не прошедшие вакцинацию госслужащие не смогут попасть на работу с 15 ноября, либо должны будут проходить ежедневное ПЦР-тестирование [на COVID-19], - указывается в решении. - С 1 декабря вход в госучреждения без иммунизации будет закрыт и для частных лиц".

При этом впервые с начала пандемии прихожанам разрешили пользоваться умывальнями при мечетях для совершения омовений перед молитвой.

Как заявила на заседании комитета министр здравоохранения Хала Заид, в Египте в настоящее время в наличии 63,2 млн доз вакцин американских компаний Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, произведенного в РФ "Спутника V", китайских "Синофарм" и "Синовак", а также произведенной в Египте VACSERA . В октябре ожидается поставка еще более 7 млн доз препаратов.

К настоящему моменту в стране с населением в 100 млн человек введено более 31,7 млн доз вакцин.