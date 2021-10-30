Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну

Власти Саудовской Аравии в пятницу отозвали своего посла из Ливана для консультаций, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В то же время Саудовская Аравия дала 48 часов послу Ливана для того, чтобы он покинул королевство.

Cаудовские власти запретили весь импорт товаров из Ливана.

Такое решение со стороны Саудовской Аравии последовало после того, как в соцсетях появилось видео, на котором министр информации Ливана Джордж Кордахи назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ". При этом эти заявления он сделал до того, как в сентябре был назначен на этот пост.