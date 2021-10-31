Чистая прибыль Saudi Aramco в III квартале выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в третьем квартале 2021 г. составила $30,4 млрд против $11,8 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, рост составил 158%, или 2,6 раза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания указывает, что рост прибыли напрямую связан с увеличением цен на нефть. Компания направит на дивиденды акционерам $18,8 млрд в III квартале 2021 года.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил $28,7 млрд, увеличившись в 3 раза год к году.

Показатель Capex компании по итогам III квартала составил $7,6 млрд - рост на 19%.

Добыча углеводородов Saudi Aramco в третьем квартале составила 12,9 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая добычу нефти в среднем 9,5 млн баррелей в сутки.