В Мосуле слышны звуки взрывов

Звуки взрывов раздались в пятницу утром в городе Мосул - административном центре провинции Найнава на севере Ирака. Об этом сообщил портал Shafaq News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, в городе были слышны звуки четырех взрывов. Другие подробности не приводятся.

Власти еще не прокомментировали эту информацию.