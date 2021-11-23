Ирак прекратит сжигать попутный газ на всех месторождениях страны к 2027 году

Ирак не будет сжигать попутный газ на нефтяных месторождениях на территории страны в 2027 году. Об этом заявил глава технического управления иракского министерства нефти Али Хаммуд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иракские власти оптимистично настроены относительно прекращения сжигания попутного газа в 2026-2027 годах", - отметил Хаммуд, слова которого привел во вторник иракский новостной портал Shafaq News. По данным представителя Миннефти, в настоящее время "на нефтяных месторождениях сжигается около 45% от общего объема добычи газа в стране".

Ранее министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер сообщал, что Ирак прекратит сжигать попутный природный газ на трех крупнейших нефтяных месторождениях страны в 2024 году. По словам министра, к этому времени процесс полной утилизации попутного газа будет налажен на месторождениях Румейла, Зубейр и Западная Курна - 2.

По данным комитета по нефти и энергетике иракского парламента, Ирак каждый год тратит впустую 18 млрд куб. м газа, сжигая его без пользы на нефтяных месторождениях страны. При этом иракские власти импортируют из соседних государств 20 млрд куб. м газа в год, который используется для выработки электроэнергии внутри страны.