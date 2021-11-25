Генерала ОАЭ Ахмеда Насера ар-Раиси избрали президентом Интерпола

Арабские страны 25 ноября 2021 16:21 (UTC+04:00)
Генерала ОАЭ Ахмеда Насера ар-Раиси избрали президентом Интерпола

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Насер ар-Раиси избран на пост президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) сроком на четыре года. Об этом в четверг сообщила организация на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Господин Ахмед Насер ар-Раиси из ОАЭ избран на пост президента (на четырехлетний срок)", - говорится в сообщении.

Сфера деятельности Интерпола связана исключительно с расследованием уголовных дел. Устав запрещает организации заниматься деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера. С 1989 года штаб-квартира организации находится во французском Лионе. Она же является региональным центром для Европы, Средиземноморья, Северной Америки и Ближнего Востока.

Президент Интерпола избирается на четыре года (без права переизбрания) большинством в две трети голосов. Президент выполняет представительские функции. Он председательствует на заседаниях ассамблеи и исполкома и поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем.

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