Саудовская Аравия разрешит въезд привитым хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса

Власти Саудовской Аравии объявили о возможности посещения королевства всеми, кто вакцинировался хотя бы одной дозой одобренного в стране препарата против коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Saudi Press Agency со ссылкой на министерство внутренних дел, соответствующее постановление властей вступит в силу с 4 декабря.

"Принято решение о разрешении на въезд из всех стран лицам, получившим одну дозу одобренной в королевстве вакцины против COVID-19. Постановление вступает в силу с 01:00 [время совпадает с московским] 4 декабря. При этом прибывающим нужно будет провести три дня в карантине и соблюдать все необходимые меры предосторожности", - проинформировали в МВД Саудовской Аравии.

К настоящему моменту на территории королевства одобрены вакцины производства американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac Biotech.